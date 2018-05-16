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Instagram süreyi de gösterecek

INSTAGRAM SÜREYİ DE GÖSTERECEK
16 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 15:57:16

Google’ın yeni zaman yönetimi araçlarından ilham alan Instagram’ın uygulamasında henüz yayınlanmamış ‘Usage Insights’ isimli bir aracın kodları bulundu. Kevin Systrom, üzerinde çalıştıkları yeni özelliği doğruladı.

Jane Manchun Wong isimli yazılımcı tarafından Instagram'ın uygulamasında keşfedilen yeni özellik, kullanıcıların sosyal ağda geçirdikleri süreyi onlarla paylaşacak. Henüz bu özelliğin Instagram'da geçirilen toplam süreyi mi yoksa belirli zaman aralıklarındaki kullanım yoğunluğunu mu göstereceği bilinmiyor.

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Habertürk'ün haberine göre Usage Insights adı verilen özellik, Instagram 'su Kevin Systrom tarafından da doğrulandı: "Topluluğumuza Instagram'da geçirdikleri zaman hakkında daha fazla bilgi verecek araçlar geliştiriyoruz. Instagram'da geçirdikleri her anın pozitif ve isteyerek olmasını istiyoruz."

Görünüşe göre Instagram, kullanım oranı ve reklam görüntülemelerinde düşüşü göze alıyor. Son dönemde teknoloji devleri kullanıcıların servislerini daha bilinçli ve sağlıklı şekillerde kullanmaları için harekete geçmişti.

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