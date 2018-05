Facebook 200 uygulamayı kaldırdı

Facebook, Cambridge Analytica'nın 87 milyon kullanıcıya ait verileri topladığının ortaya çıkmasının ardından platformundaki binlerce uygulamayı incelediğini, verileri suistimal ettiğinden şüphelenilenlerin haklarında soruşturma başlatıldığı ve uygulamaların kaldırıldığını duyurdu.

İSİM VERMEDİ

Habertürk'e göre Facebook, haklarında soruşturma açılan uygulamaların isimlerini açıklamazken, incelemeye alınan 200 uygulamanın geliştiricilerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Facebook, kullanıcı verilerini uygunsuz kullandığı kanıtlanana kadar hiçbir uygulamanın ismini açıklamayacağını ekledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyasında çalışan Cambridge Analytica'nın, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Aleksandr Kogan tarafından geliştirilen bir uygulama üzerinden kullanıcı verilerini topladığı ortaya çıkmıştı.

Kogan tarafından geliştirilen This is Your Digital Life isimli kişilik testini çözenler, profesöre ayrıca konumları, arkadaşları ve beğendikleri içerikleri gibi verilerine erişme izni verdiler.

Kogan bu verileri Facebook kuralları tarafından yasaklandığı halde Cambridge Analytica'ya sattı. Facebook, 2015 yılında Cambridge Analytica'dan bu verileri silmesini istedi ancak veriler silinmedi. Söz konusu verilerin ABD Başkanlık Seçimleri ve Brexit referandumunun sonuçlarını etkilemek için kullanılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.