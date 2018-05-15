İzlemeye ara vermeniz gerektiğini hatırlatan bildirimleri açmak için YouTube profil fotoğrafınıza tıkladığınızda açılan menüden Ayarlar > Genel yolunu seyretmeniz gerekiyor. Ardından en tepede yeni "Ara vermem gerektiğini hatırlat" seçeneğini göreceksiniz.

Seçeneği işaretlediğiniz halde karşınıza 6 hatırlatma sıklığı çıkacak. YouTube'un sizi her 15 dakikada, 30 dakikada, 60 dakikada, 90 dakikada ya da 180 dakikada bir uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Bildirimler videoların durmasını sağlamıyor. İsteyen kullanıcılar basitçe bildirimi kapatarak video izlemeye devam edebiliyor. Özellik kademeli olarak sunulmaya başladığından, hemen yukarıdaki söz konusu seçeneği göremeyebilirsiniz.

Habertürk'e göre, YouTube ayrıca yeni bir özellik daha duyurdu. Kullanıcılar artık uygulamanın kendilerine göndereceği tüm bildirimleri günün belirli bir saatinde tek bir liste olarak alabiliyor.