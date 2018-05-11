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'in yeni gizli modu

GMAİL'İN YENİ GİZLİ MODU
11 Mayıs 2018, Cuma Güncelleme : 18:56:31

Geçtiğimiz günlerde yeni arayüzü duyurulan 'in yeni Gizli Mod özelliği hizmete sunuluyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

'in gizlilik odaklı yeni gizli modu, kullanıcıların e-postalarına son kullanma tarihi eklemelerini sağlıyor. E-postalar belirlenen tarihte yok oluyor. bu özelliği tüm dünyadaki kullanıcılara kademeli olarak sunmaya başladı.

Yeni özelliği kullanmaya başlamak için önce yeni Gmail arayüzüne geçmeniz gerekiyor. Bunun için Gmail ekranının sağ üst bölümünde bulunan dişli ikonuna ve ardından 'Yeni Gmail sürümünü deneyin' seçeneğine tıklamanız yeterli.

Yeni arayüzü devreye soktuktan sonra, e-posta oluşturma penceresini açıyoruz ve pencerenin en altındaki araç çubuğundan üzerinde kilit ve saat olan gizli modu seçiyoruz.

GMAIL GİZLİ MOD NASIL KULLANILIR?

Gizli modda e-postanızı korumak için birçok seçenek mevcut. Gizli modda gönderilen e-postalar üçüncü taraflara yönlendirilemiyor veya yazdırılamıyor. Öte yandan e-postalara sona erme tarihi ve parola gibi ekstra güvenlik önlemleri eklenebiliyor.

Gizli modda gönderdiğiniz e-postalar, alıcıların bilgisayarlarında depolanmıyor. Bunun yerine Google onlara e-postanızın kendi sunucularındaki bağlantısını veriyor. Bu bağlantı (link), e-postaya koyduğunuz sona erme tarihine kadar aktif kalıyor ve e-posta ancak buradan görüntülenebiliyor. Eğer e-postanızın yalnızca parolayla okunmasını istiyorsanız, Google alıcının telefonuna bir parola gönderiyor.

Bu modda gönderdiğiniz e-postaların ekran görüntüsü alınarak alıcılar tarafından kaydedilebildiğini de belirtmekte fayda var. (Habertürk)

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