200 milyon dolarlık internet sitesi kapanıyor

Sosyal medyada popüler olmak isteyenler tarafından kullanılan Klout, 2011 yılında popülerliğini bir hayli artırmıştı. Site, gizli tuttuğu bir algoritma aracılığıyla kullanıcıların Facebook ve Twitter verileri üzerinden onlara 1 ile 100 arasında bir popülarlik puanı veriyordu.

Klout'un kapanacağı haberi, geçtiğimiz gün şirketin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Klout, 2009 yılında Joe Fernandez tarafından kuruldu ve bugüne kadar büyük yatırım şirketlerinden toplam 40 milyon dolar yatırım aldı. 2014 yılında Lithum Technologies tarafından 200 milyon dolara satın alınan Klout, servisini bu ay sonunda durduracak.

Habertürk'e göre Lithum CEO'su Pete Hess, Klout satın almasının kendilerine yapay zeka ve makine öğrenimi alanında değerli kazançlar sağladığını ancak Klout servisinin uzun vadeli stratejilerinde yerinin olmadığını açıkladı.