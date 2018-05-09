Google'ın 2016 yılında duyurdu yapay zeka çözümünün üçüncü nesli olan TPU 3.0 işlemci, bir önceki seriye göre 8 kat daha fazla performans sunmayı hedefliyor. Google I/O 2018 kapsamında tanıtılan yeni TPU 3.0 işlemciyle Google, ilk defa verilerde sıvı soğutma çözümleri kullanmaya başlayacak.

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Hürriyet'e göre direkt olarak Google'ın açık kaynak kodlu makine öğrenim platformu TensorFlow için geliştirilen TPU 3.0, Google CEO'su Sundar Pichai tarafından tanıtıldı.

Google CEO'su bu yeni yapay zeka çözümü hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Son olarak, sektörde Google'la birlikte Facebook ve Amazon'un da bu konu için çalışmaları olduğu biliniyor.