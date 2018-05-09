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Google çözümü TPU 3.0'ı duyurdu

GOOGLE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ TPU 3.0'I DUYURDU
9 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 17:47:51

Google'ın 2016 yılında düzenlediği I/O etkinliğinde tanıtılan makine öğrenimi için geliştirilen donanımlarının üçüncü nesli TPU 3.0 (Tensor Processor Unit 3.0), Google I/O 2018 kapsamında duyuruldu.

Google'ın 2016 yılında duyurdu çözümünün üçüncü nesli olan TPU 3.0 işlemci, bir önceki seriye göre 8 kat daha fazla performans sunmayı hedefliyor. Google I/O 2018 kapsamında tanıtılan yeni TPU 3.0 işlemciyle Google, ilk defa verilerde sıvı soğutma çözümleri kullanmaya başlayacak.

DETAYLAR AÇIKLANMADI

Hürriyet'e göre direkt olarak Google'ın açık kaynak kodlu makine öğrenim platformu TensorFlow için geliştirilen TPU 3.0, Google 'su Sundar Pichai tarafından tanıtıldı.

Google CEO'su bu yeni yapay zeka çözümü hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Son olarak, sektörde Google'la birlikte Facebook ve Amazon'un da bu konu için çalışmaları olduğu biliniyor.

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