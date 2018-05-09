İş hayatında ve günlük yaşamda e-posta alıp gönderme işleri beklediğimizden daha fazla zamanımızı alabiliyor. Google, daha hızlı e-mail yazmak ve göndermek için kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir özelliğini duyurdu.

NE ZAMAN KULLANILABİLİR OLACAK?

Habertürk'ün haberine göre 'Smart Compose' adı verilen yenilik, cümleye nasıl başladığınıza göre devamında gelecek kelimeleri tahmin etmek üzere programlanmış bir yapay zeka olma özelliğini taşıyor. Eğer doğru kelimeleri veya cümlenin geri kalanını beklediğiniz gibi öneriyorsa hızlı bir şekilde tab'a basıp bir sonraki cümlenize geçiyorsunuz.

Google'a göre bu özellik size devamlı aynı şeyleri tekrardan yazmaktan kurtaracak ve size büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar yazım ve gramer hatalarıyla uğraşmak zorunda da kalmayacaklar. Smart Compose, önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olacak.