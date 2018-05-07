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70'inde de 'tehlike'de olmak istiyor

TOM CRUİSE 70'İNDE DE 'TEHLİKE'DE OLMAK İSTİYOR
7 Mayıs 2018, Pazartesi Güncelleme : 16:06:06

55 yaşındaki ABD'li Hollywood yıldızı , hayalinin 70'ine geldiğinde de "" yani ''de oynamak istediğini söyledi.

Cruise, "Bu biraz da film takvimi ile ilgili ama 'ı başka bir aktöre vermeye hazır değilim. filmleri yapmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK KEYİF VERİYOR

Filmlerinde farklı karakterleri canlandırmanın da büyük keyif verdiğini belirten yakışıklı oyuncu, "Ancak Ethan Hunt karakteri çok özel. Belki de o, benim macera tarafımı yansıtıyor. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum. Çok uzun yıllar daha Ethan olmak belki bugün için hayal ama gerçekleşmesi için pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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