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PARİS HİLTON 'HACK'LENDİ!
7 Mayıs 2018, Pazartesi Güncelleme : 16:12:14

ABD'li model, oyuncu ve şarkıcı , bir kadının kurbanı oldu.

er'ın, Hilton'un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi.

KREDİ KARTLARINI KULLANDI

n, 2015'te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel'de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton'un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.

Korsanın, müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.

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