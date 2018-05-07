Avengers: Infinity War'dan müthiş rekor
Marvel çizgi roman uyarlamalarının en yenisi ‘Avengers: Sonsuzluk Savaşı’, en hızlı 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan film rekorunu kırdı.
Iron Man'den Thor'a, Spiderman'den Captain America'ya Marvel evreninin birçok süper kahramanını bir araya getiren film, cuma günü itibarıyla 975 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu rakamla, cumartesi günü 1 milyar dolar hasılata ulaşan film, 11 gün içinde bu rakamı geçen ilk film oldu. Daha önce bu rekor 12 günde bu rakamı elde eden 'Star Wars: The Force Awakens'a aitti.
1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Hafta sonu itibariyle ABD'de 450, ABD dışında 713 milyon dolar kazanan filmin toplam hasılatı 1 milyar 163 milyon dolara ulaşmış durumda.
ABD sinemalarındaki en yüksek hasılat 936 milyon dolarla Star Wars: The Force Awakens'a; tüm dünyadaki toplam hasılat ise 2 milyar 788 milyon dolarla Avatar'a ait. Bakalım Avengers: Sonsuzluk Savaşı bu rekorları da kırabilecek mi?
Bu hafta sonunda ABD sinemalarındaki ilk 10 film ve hasılat rakamları: