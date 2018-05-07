Iron Man'den Thor'a, Spiderman'den Captain America'ya Marvel evreninin birçok süper kahramanını bir araya getiren film, cuma günü itibarıyla 975 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu rakamla, cumartesi günü 1 milyar dolar hasılata ulaşan film, 11 gün içinde bu rakamı geçen ilk film oldu. Daha önce bu rekor 12 günde bu rakamı elde eden 'Star Wars: The Force Awakens'a aitti.

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hafta sonu itibariyle ABD'de 450, ABD dışında 713 milyon dolar kazanan filmin toplam hasılatı 1 milyar 163 milyon dolara ulaşmış durumda.

ABD sinemalarındaki en yüksek hasılat 936 milyon dolarla Star Wars: The Force Awakens'a; tüm dünyadaki toplam hasılat ise 2 milyar 788 milyon dolarla Avatar'a ait. Bakalım Avengers: Sonsuzluk Savaşı bu rekorları da kırabilecek mi?

Bu hafta sonunda ABD sinemalarındaki ilk 10 film ve hasılat rakamları: