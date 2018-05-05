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'un aylık aktif üye sayısı dudak uçuklatıyor

YOUTUBE'UN AKTİF ÜYE SAYISI DUDAK UÇUKLATIYOR
5 Mayıs 2018, Cumartesi Güncelleme : 13:36:39

Video izleme platformu büyümeye devam ediyor. Son olarak platformun aylık aktif üye sayısı açıklandı.

Radio City Music Hall'da düzenlenen BrandCast etkinliğinde sahneye çıkan CEO'su Susan Wojcicki, reklam verenlerden oluşan izleyicileri YouTube'un kapsamının genişlediğine ikna etmek için önemli istatistikler paylaştı.

Wojcicki, YouTube'un her ay 1,8 milyar kayıtlı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Bu açıklama, YouTube videolarını izleyenlerin sayısının bundan çok daha yüksek olduğunu da ortaya çıkarıyor. YouTube geçtiğimiz yılın haziran ayında 1,5 milyar aktif kayıtlı izleyiciye sahipti. Yalnızca televizyonlarından her gün 150 milyon saat uzunluğunda YouTube videosu izleniyor.

Habertürk'e göre Wojcicki ayrıca YouTube'un geçtiğimiz yıl platformu daha verimli yönetmek için yeni altyapı ve araçlar geliştirdiğini duyurdu. Şiddet ve cinsel içerikli videoları yakalamak ve yasaklamak için daha fazla insan işe aldıklarını

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Mustafa Mustafa

Youtube, iyi kullanmayı bilenler için oldukça faydalı bir site..

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cevapla 05.05.2018 19:34
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