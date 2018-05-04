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'dan tüm kullanıcılarına uyarısı

TWİTTER'DAN TÜM KULLANICILARINA ŞİFRE UYARISI
4 Mayıs 2018, Cuma Güncelleme : 21:53:06

, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının lerini değiştirmesini istedi.

Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde fark edilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün kullanıcılarının lerini değiştirmesi talep edildi.

GÜVENLİK İHLALİNE RASTLANMADI

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.

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