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Rusya'da Telegram sonrası bir uygulamaya daha yasak gelebilir

RUSYA'DA BİR UYGULAMAYA DAHA YASAK GELEBİLİR
3 Mayıs 2018, Perşembe Güncelleme : 17:20:07

Rusya İletişim Bakanı Nikiforov, "Federal Güvenlik Servisi, mahkemeye gitmesi halinde Telegram'ın yasaklanmasını sağlayan karara benzer bir kararı için de aldırabilir." dedi.

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Federal Güvenlik Servisine () gerekli şifreleme anahtarlarını temin etmemesi halinde anlık mesajlaşma uygulaması 'ın da Telegram gibi yasaklanabileceğini belirtti.

Nikiforov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, uygulamaların şifreleme anahtarlarına erişim konusunda FSB'nin tam yetkili olduğunu vurguladı.

BENZERİ BİR KARAR ALDIRABİLİR

FSB'nin bu konuda Viber ile sorun yaşaması halinde mahkemeye başvurabileceğine işaret eden Nikiforov, "FSB, mahkemeye gitmesi halinde Telegram'ın yasaklanmasını sağlayan karara benzer bir kararı Viber için de aldırabilir." diye konuştu.

Rusya'da kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli şifreleme anahtarlarını FSB ile paylaşmadığı gerekçesiyle dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram geçen ay yasaklanmıştı.

Telegram'ın yasaklanması nedeniyle binlerce kişi başkent Moskova'da protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA

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