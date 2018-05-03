ESA İnsan ve Robot Araştırmaları Direktörü David Parker ve NASA Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen tarafından imzalanan anlaşma sayesinde NASA'nın 2020 Mars Gezgini'nin ilk görevi Kızıl Gezegeni araştırırken kalem büyüklüğündeki kutularda yüzey numuneleri toplamak olacak.

YENİ BİR GEZGİN FIRLATILACAK

31 kutu toprak örneği toplanıp incelenmek üzere hazır hale getirilirken 2021'de Mars'a inecek olan ESA'nın ExoMars gezgini de, yaşam kanıtlarını bulmak için yüzeyin iki metre altına inip sondaj yapacak. Dünya'dan Mars'ın yörüngesine fırlatılacak üçüncü bir gezgin de toprak numunelerini toplayacak.

TOPRAK NUMUNELERİ DÜNYA'YA GETİRİLECEK

Numuneler güvenli bir şekilde toplandıktan sonra, uzay gezgini Dünya'ya geri dönecek. ABD'ye inecek olan gezgin uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından ayrıntılı analizler için karantinaya alınacak. (Vatan)