Google Pay Web ve iOS platformlarına geldi

Google daha önce yaptığı açıklamada mobil ödeme sistemi Google Pay'de bir takım değişiklikler olacağını ve farklı platformlara da geleceğini belirtmişti. Engadget'ın haberine göre sonunda bu gerçekleşti, yani Google Pay hem web hem de iOS için hizmete girdi.

NEREDEYSE AYNI

Google Pay'in web ve iOS sürümü normal sürümle neredeyse aynı. Arada birkaç ufak değişiklik var, ancak mobil ödeme sistemini daha önce kullanan kişilere oldukça tanıdık gelecektir. Tarayıcılardan bağımsız olarak çalışıyor. Biraz daha açıklayıcı olursak isteyen kullanıcılar Chrome yerine Firefox veya Safari ile alışveriş yapabilir.

Sonuç olarak Google yaptığı bu atakla daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve e-ticarette elini güçlendirmek istiyor. Aslında Apple Pay'e olan bir cevabı. Mobil ödeme pazarı ise her geçen gün biraz daha büyüyor. Google Pay ve Apple Pay dışında Samsung ve başka isimlerin de kendi ödeme sistemleri var.