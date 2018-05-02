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Twitter da kullanıcı lerini paylaştı mı?

TWİTTER DA KULLANICI VERİLERİNİ PAYLAŞTI MI?
2 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 17:06:07

Cambridge Analytica skandalının sonra ihlali krizi patlak verdi. Cambridge Analytica, veri paylaşım skandalı merkezinde araştırmacı olan Aleksandr Kogan ya da onun şirketinden hiçbir şekilde Twitter için veri almadıklarını belirtti.

Bir açıklamada firma, Kogan'dan ya da Global Science Research'den (GSR) Twitter bilgilerini hiç almadığını ve hiçbir şekilde Twitter si üzerinde GSR ile çalışmadığını söyledi.

HERHANGİ BİR ÖZEL VERİYE ERİŞİLMEDİ

Milliyet'in aktardıklarına göre Twitter, Aralık 2014 ile Nisan 2015 arasındaki dönemi kapsayan bir dizi tweet örneğini açıkladı. Twitter, bu tarihler arasında gönderilen tweet'lerden rastgele örnekler topladığının ve herhangi bir özel veriye erişilmediğinin saptandığını duyurdu. Doğrudan mesajlardan taviz verilmemeli ve özel hesaplı kullanıcılar da bundan etkilenmemeli denildi. Twitter, kişisel bilgilerin kesinlikle satılmadığını açıklarken, Kogan'a ait Global Science Research'ün sadece açık olan tweetleri toplayabilmek için 5 aylık API erişimi aldığını öne sürüyor. GSR, on milyonlarca kullanıcının onayı olmadan verilerini topladı ve Twitter'da da aynı yaklaşımı sürdüreceği yönünde bir endişe var.

REKLAM SATIN ALMASINI ENGELLEDİ

Cambridge Analytica'nın savunmasında yaptığı açıklamalara rağmen, Twitter şirketin sosyal ağda reklam satın almasını engelledi. Yeniden kodlama raporları Twitter Cambridge Analytica'nın "kabul edilebilir Twitter reklamları iş uygulamalarıyla doğal olarak çelişen bir iş modeline" sahip olduğunu belirtiyor.

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