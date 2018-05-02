Bir açıklamada firma, Kogan'dan ya da Global Science Research'den (GSR) Twitter bilgilerini hiç almadığını ve hiçbir şekilde Twitter verisi üzerinde GSR ile çalışmadığını söyledi.

HERHANGİ BİR ÖZEL VERİYE ERİŞİLMEDİ

Milliyet'in aktardıklarına göre Twitter, Aralık 2014 ile Nisan 2015 arasındaki dönemi kapsayan bir dizi tweet örneğini açıkladı. Twitter, bu tarihler arasında gönderilen tweet'lerden rastgele örnekler topladığının ve herhangi bir özel veriye erişilmediğinin saptandığını duyurdu. Doğrudan mesajlardan taviz verilmemeli ve özel hesaplı kullanıcılar da bundan etkilenmemeli denildi. Twitter, kişisel bilgilerin kesinlikle satılmadığını açıklarken, Kogan'a ait Global Science Research'ün sadece açık olan tweetleri toplayabilmek için 5 aylık API erişimi aldığını öne sürüyor. GSR, on milyonlarca kullanıcının onayı olmadan Facebook verilerini topladı ve Twitter'da da aynı yaklaşımı sürdüreceği yönünde bir endişe var.

REKLAM SATIN ALMASINI ENGELLEDİ

Cambridge Analytica'nın savunmasında yaptığı açıklamalara rağmen, Twitter şirketin sosyal ağda reklam satın almasını engelledi. Yeniden kodlama raporları Twitter Cambridge Analytica'nın "kabul edilebilir Twitter reklamları iş uygulamalarıyla doğal olarak çelişen bir iş modeline" sahip olduğunu belirtiyor.