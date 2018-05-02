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Messenger'ın arayüzü değişiyor

FACEBOOK MESSENGER'IN ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR
2 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 17:11:00

Bir diğer ürünü ’ın ardından dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması olan ’ın yenilenmiş arayüzü görücüye çıktı.

Sade bir tasarıma sahip olan 'ın aksine birçok fonksiyona ve tuşa sahip olan Messenger'ın yeni arayüzü tanıtıldı. Facebook F8 geliştiriciler konferansında görücüye çıkarılan yeni tasarım, Messenger'ı tuş kalabalığından kurtarmak için üç ana sekme getirirken, kamera ve arama tuşları da ekranın en tepesine çıkıyor.

HERHANGİ BİR ÖZELLİK KALDIRILMIYOR

Habertürk'e göre sohbet ekranlarında da sadeleştirmeye giden Facebook, buradaki sanal tuşların sayısını 6'dan 4'e indiriyor. Bu sadeleştirme herhangi bir özelliğin kaldırılması anlamına gelmiyor. Facebook, bunun yerine kimi fonksiyonları tek bir tuş altında birleştiriyor.

Güncellemeyle birlikte isteyen kullanıcılar Messenger'ı beyaz yerine siyah arka planla kullanabilecek. Facebook yenilenen Messenger sürümünün ne zaman yayınlanacağını net olarak duyurmazken, "çok yakında" demekle yetindi.

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