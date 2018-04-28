Xiaomi, Mi Pad 3 tablet modelinin bir üst modeli Mi Pad 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor. XDA geliştirici takımından gelen sızıntılar üzerine Xiaomi Mi Pad 4, 320 PPI piksel yoğunluğunda ve 18:9 ekran formatında olacak. LCD ekran anlayışının benimsendiği Mi Pad 4, Qualcomm Snapdragon 660 işlemciden gücünü alacak. Ancak, RAM ve depolama alanı hakkında henüz bir bilgi yok.

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Hürriyet'in haberine göre 6000 mAh bataryadan beslenecek olan yeni tabletin, microSD kart desteği sunmayacağı söylenenler arasında. Kamera noktasında ise Xiaomi, Samsung ve OmniVision sensörler kullanacak.

Söylenenlere göre tabletin arka kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor ve OmniVision OV13855 sensörü kullanılmış. 5 MP'lik ön kamerada ise Samsung S5K5E8 sensör yer alıyor. Ayrıca, her iki kamera da f/2.0 diyafram açıklığında sahip. Son olarak, fiyatı bilinmeyen Xiaomi Mi Pad 4'ün, önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.