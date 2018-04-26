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Polis rakun alarmı verdi!

POLİS ZOMBİ RAKUN ALARMI VERDİ!
26 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 17:17:48

Yaşayan Ölülerin Gecesi, World War Z, Resident Evil gibi filmlerin senaryosu gerçek oldu. Amerika'da Ohio'ya bağlı bir şehrin sankinleri saldırısı hakkında polisi aradı. Saldıranlar ise zombi rakunlardı. İşte ilginç olay hakkındaki detaylar...

Son günlerde sosyal medyada rakunlar olayı konuşuluyor. Aslında zombi gibi hareket eden rakunlar demek daha doğru olacak. Time'ın WKBN'ye dayandırdığı haberine göre Ohio'nun Youngstown şehrinde garip davranışlar sergileyen rakunlar görüldü.

POLİSİN TELEFONLARI SUSMADI

Şehir sakinleri iki ayağı üstünde yürüyen, dişlerini gıcırdatan ve insanlardan korkmayan rakunlarla karşılaştığını belirtti. Bu konuda Youngstown polis merkezine telefon yağdı. İşin ilginci rakunlar sadece gece vakti değil, gündüzleri de sokaklarda görüldü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis üç hafta boyunca 14 rakun hakkında araştırma yaptı ve sonra gerçek ortaya çıktı. Ohio Doğal Kaynaklar Departmanı, rakunların hastalıktan dolayı böyle olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre rakunlar kuduz olmamış, distemper denen bir hastalıktan dolayı böyle olmuşlar. Distemper ( Gençlik Hastalığı) köpekleri etkileyen ve öldürücü bir hastalık.

Distemper'in yayılmaması için hastalıktan etkilenen rakunlar yakalandı ve telef edildi.

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