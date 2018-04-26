Saldırganlar bu açığı içinde virüs bulunan bir Office dokümanı ile kullanıyor. Eğer bu dokümanı açarsanız arka planda IE başlıyor ve uzaktan bir sunucu bilgisayarınıza virüsler yüklemeye başlıyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre detaylı teknik bilgiler henüz açıklanmadı, ancak anlaşıldığı kadarıyla saldırı daha önce de bilinen Kullanıcı Hesap Denetimi kestirmesini kullanarak tüm uyarı mesajlarını etkisiz hale getiriyor ve bu esnada hedef bilgisayara virüsler yüklüyor.

Bu açık Internet Explorer'ın tüm sürümlerini ekliyor, yani eğer hala Microsoft'un eski tarayıcısını kullanıyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Microsoft, doğal olarak Windows 10 ve Microsoft Edge kullanmamızı tavsiye ediyor, ama bu geçişi gerçekleştirene dek şüpheli Office dokümanlarından uzak durmakta fayda var.