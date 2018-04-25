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'ın ilk çeyrek i yüzde 21,3 oranında arttı

TWİTTER'IN İLK ÇEYREK GELİRİ YÜZDE 21,3 ORANINDA ARTTI
25 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 22:41:10

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı 'ın ilk çeyrek i yüzde 21,3 artışla 665 milyon dolara yükseldi.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğinde inin arttığı bildirildi.

, bu yılın ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,3 artış göstererek 665 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Firma, 2017'nin ocak-mart döneminde 548 milyon dolar gelir elde etmişti.

Firmanın bu yılın ilk üç ayındaki reklam geliri de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 575 milyon dolara yükseldi. Twitter, geçen yılın ilk çeyreğinde 474 milyon dolar reklam geliri duyurmuştu.

Açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde 62 milyon dolar zarar eden Twitter'ın bu yılın aynı döneminde 61 milyon dolar net kar yakaladığı kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 336 milyona ulaştığı bilgisine yer verildi. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 327 milyon olmuştu.

Kaynak: AA

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