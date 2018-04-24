Dünyanın en önemli video paylaşım servisi YouTube'un zararlı içeriklere karşı açtığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece 2017 yılının son üç ayında 8,3 milyon adet video silindi.

DOĞRUDAN MAKİNELER TARAFINDAN KALDIRILDI

Habertürk'e göre silinen bu videoların büyük bir kısmı aşırı şiddet içeren ve ırkçı unsurlara sahip içeriklere sahip. İşin ilginç yanı ise, silinen 8,3 milyon videonun %80'ini hiç bir insan müdahalesi olmadan doğrudan makineler tarafından yayından kaldırılmış.

Bu oranın ilerleyen günlerde daha da artacağını ve makinelerin öğrenme kabiliyeti sayesinde, yayın politikalarını ihlal eden içerikleri her defasında daha nokta atışı şekilde tespit edileceğini belirten YouTube CEO'su Susan Wojcicki, 2018 yılında da zararlı içeriklere karşı verilen savaşın tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi.

YouTube tarafından yapılan açıklamanın son cümlelerinde yer alan ifadelere göreyse, yayından kaldırılan videoların %76'sı yani yaklaşık 6,7 milyon adeti henüz hiç bir gösterim alamamışken engele takıldı. Yani makineler YouTube yayın politikalarının ihlali konusunda oldukça hızlı çalışıyor.