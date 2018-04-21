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'da güvenlik soruşturması

TESLA'DA GÜVENLİK SORUŞTURMASI
21 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 17:21:05

İşyeri güvenliği düzenleyicileri, otomobil üreticisi 'nın Kuzey Kaliforniya'daki fabrikasında iki yı araştırdıklarını söylediler.

New York Times gazetesi, 'nin 'da bir dizi yaralanmadan sonra araştırmanın başladığını bildirdi.

Kaliforniya'nın İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü Cuma günü, belirtilmeyen bir olayla ilgili soruşturma açtığını söyledi. Ajans daha önce 30 yaşındaki bir taşeronun çenesini kırarak sonuçlanan bir olayı araştırdığını bildirmişti.

İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR

Tesla yetkilileri, Soruşturma Raporlama Merkezi'nin 'nun güneyinde yer alan Fremont'taki fabrikada meydana gelen yaralanmaların yanlış değerlendirildiğini ve raporlamanın ayrıntıları belirtilmemiş yanlış bilgilere dayandığını söylüyorlar.

Tesla cuma günü yaptığı açıklamada, tüm işçi yaralanmalarını ciddiye aldığını ve soruşturmalar konusunda iş birliği yaptığını söyledi.

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