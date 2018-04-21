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Ailesine 40 yıl sonra ile kavuştu

AİLESİNE 40 YIL SONRA YOUTUBE İLE KAVUŞTU
21 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme : 12:39:32

Hindistan'da 40 yıldır kendisinden haber alınamayan bir kişi, görüntü paylaşım sitesi 'da yayılan bir videoda fark edilmesinin ardından ailesiyle buluştu.

BBC'nin haberine göre, 1978'de 26 yaşındayken ailesine ve çevresine hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolan Khomdram Gambhir Singh, Mumbai sokaklarında şarkı söylerken çekilen bir videosunun internette yayılmasının ardından 40 yıl sonra ailesiyle bir araya geldi.

TESADÜFEN GÖRDÜ

Singh'i internette dolaşan bir videoda tesadüfen gören erkek kardeşi Khomdram Kulachandra, "The Hindu" gazetesine verdiği demeçte, "Yeğenlerimden biri video görüntüsünü bana gösterdiğinde gözlerime inanamadım. Onu tekrar sağ göreceğimize dair tüm umutlarımızı kaybetmiştik" dedi.

Videoyu geçen ekim ayında yükleyen sokak fotoğrafçısı Firoz Shakri'nin, Sing'in halen Mumbai'de yaşayabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine polis araştırmalarını bu kentte sürdürdü.

TREN İSTASYONUNDA BULDU

Sing'in aranması olayına bakan müfettiş Pandit Thakaray da "Onu bir tren istasyonunun önünde bulduk. Kötü bir durumdaydı, iyi değildi" dedi.

Kaynak: Sabah

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