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Ücretli geliyor mu? Fiyatı ne kadar olacak?

ÜCRETLİ FACEBOOK OLACAK MI? FİYATI NE KADAR OLACAK?
19 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 20:23:28

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal ağı 'un ücretli modeli üzerinde konuşuluyor. Peki Facebook ne kadar olacak?

Cambridge Analytica skandalı sonrası çokça dillendirilmeye başlanan ücretli deneyimi, tarafından yapılan paylaşımla bir bakıma resmiyet kazanmış oldu. Bu aşamadan sonra merak edilen soru ise, reklamsız bir Facebook için kullanıcıların aylık ödemesi gereken tutar ne kadar olacak?

Analiz şirketleri tarafından masaya yatırılan bu durum birçok farklı senaryoyu da beraberinde getiriyor. Facebook'un gelirleri ve aktif kullanıcı sayısı baz alındığında sosyal medya devinin bir kullanıcıdan elde ettiği aylık gelirin 7 dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Bu da, ücretli bir Facebook uygulaması durumunda aylık en az 7$ gibi bir ücreti işaret ediyor.

Diğer bir ihtimal ise, ücretli Facebook kullanıcı sayısının daha popüler olması ve reklam verenlerin bu kitleyi hedeflemek istemesi nedeniyle bu kullanıcılardan aylık 11-14$ arasında bir tutar istenebilir.

Habertürk'e göre eğer Türkiye şartlarında şu an için aylık 50-TL gibi bir rakama tekabül eden bu ücreti ödemek istemiyorsanız, Facebook hesabınızı şu an olduğu gibi kullanmaya devam edebileceksiniz.

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