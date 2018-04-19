;

AB'de kimlik kartlarına gelebilir

AB'DE KİMLİK KARTLARINA PARMAK İZİ GELEBİLİR
19 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 12:19:58

, AB vatandaşlarının kimlik kartlarında bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.

(AB), kimlik kartlarında bulundurulmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. nun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek.

PARMAK İZİ VE DİĞER BİYOMETRİK VERİLER DAHİL EDİLECEK

Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Komisyonun sunduğu diğer bir teklifte ise yetkililerin AB vatandaşlarının banka hesap bilgilerine ulaşmasını kolaylaştıracak düzenlemelere yer verildi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN