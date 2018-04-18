Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma Nature Communications dergisinde yayınlandı. Araştırmada, 2008 yılında atmosfere çarpıp parçalanan ve kuzey Sudan'daki Nubyan Çölü'ne düşen "2008 TC3" adı verilen gök taşının içindeki elmas yüksek çözünürlüklü mikroskop kullanılarak incelendi.

MERKÜR VE MARS BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Yapılan araştırma, Güneş Sistemi'nin ilk döneminde kaybolan bir gezegenin varlığına delil olarak gösterildi. Milyarlarca yıl önce var olan "Proto Planet" ismi verilen gezegenin Merkür ve Mars büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

Araştırmanın Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin 10 tane büyük Proto Planet'in çarpışmasından oluştuğu teorisini güçlendirdiği belirtildi. Araştırmayı yapan ekip, bu tür bir elmasın oluşması için bu seviyedeki basıncın yalnızca bu boyuttaki bir gezegende oluşacağını ileri sürdü.

PROTO PLANET'İN KALINTILARI

Araştırma ekibi, dünya atmosferine çarpan, yüzde 1'den daha az olan ve "Ureilites" olarak isimlendirilen gök taşlarının aynı Proto Planet'in kalıntıları olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: İHA