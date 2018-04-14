Google'a büyük bir ceza gelebilir

Avrupa Komisyonu, Google'ın Android işletim sistemiyle akıllı telefon pazarında haksız rekabete yol açan bir tekele dönüşüp dönüşmediğine dair kararını önümüzdeki aylarda açıklayacak.

Komisyona yakın kaynaklara göre, Google birkaç milyar dolarlık bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Ancak şirketin rakipleri ve pazar analistleri, söz konusu para cezasının Google'ın sarsılmaz dominant konumunda herhangi bir değişiklik yapmayacağı görüşünde.

Windows Phone'un yok olmasıyla, Apple ürünleri dışındaki tüm akıllı telefonlar ve tabletler Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemiyle çalışıyor. Avrupa Komisyonu için rekabeti önleyen sorun ise bu işletim sisteminde Google tarafından geliştirilen Haritalar, Gmail, Arama ve benzeri diğer servislerin ön yüklü olarak bulunması.

ALTERNATİF SUNMAKTAN ALIKOYDUĞU GÖRÜŞÜNDELER

Habertürk'ün haberine göre Amazon gibi şirketler Android temelli farklı mobil işletim sistemleri kullansa da, günümüz akıllı telefon pazarı tamamen Android'e teslim olmuş durumda. Avrupa'daki web aramalarının yüzde 90'ını elinde bulunduran Google, Google Arama uygulamasını cihazlarında ön yüklü olarak sunan üreticilere gelir paylaşım modelleri sağlıyor.

Avrupa Komisyonu, Google'ın dominant pozisyonunu kullanarak akıllı telefon üreticilerini kullanıcılara alternatifler sunmaktan alıkoyduğu görüşünde. Öte yandan, Google Play mağazası dışında sunulan uygulamaların kullanıcılar tarafından güvenlik gerekçesiyle göz ardı edilmesi de, Google'ın bu alandaki güçlü pozisyonunu pekiştiriyor.

SAF SÜRÜME YÖNELDİLER

Bir dönem popüler olan üçüncü taraf Android uygulama mağazaları, buralara yüklenen uygulamaların sık sık zararlı yazılımları cihazlara sokmak için kullanıldığının ortaya çıkmasıyla kullanıcıların gözünden düşmüştü. Güvenlik endişeleri, kullanıcıların yalnızca Google Play mağazasına değil, Android'in üreticiler tarafından değiştirilmemiş "saf sürümü"ne yönelmelerine neden oldu.

Avrupa Komisyonu'na yakın kaynaklar, komisyonun Avrupa yasaları gereği Google'a Android'deki iş modelini değiştirmesini emredemeyeceğini, bunun yerine büyük para cezaları verip, önerilerde bulunabileceğini belirtiyor.

"DRAMATİK BİR DEĞİŞİM YAŞANMAYACAK"

Komisyonun önümüzdeki aylarda duyuracağı büyük cezanın yanı sıra Google'a kendi geliştirdiği uygulamaları Android'de ön yüklü olarak sunmamasını ve Google Arama uygulamasını ön yüklü sunan üreticilere para ödememesini önermesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan CSS Insight analisti Geoff Blaber ise tüm bunların Google'ın mobil pazardaki sarsılmaz görünen dominant konumunu değiştirmeyeceği görüşünde: "Karar ne olursa olsun, üreticiler cihazlarında tamamen Android'e bel bağladıkları için dramatik bir değişim yaşanmayacaktır."