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Milyonlarca hesabı silindi

MİLYONLARCA FACEBOOK HESABI SİLİNDİ
13 Nisan 2018, Cuma Güncelleme : 12:23:23

Cambridge Analytica skandalı sonrası kullanıcıların güvenini kaybeden ’un tarihinin en büyük kullanıcı kaybını yaşadığı belirtildi. Facebook’un ABD’de 214 milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor ve bunların yüzde 9’u 19,2 milyon kullanıcıya denk geliyor. 20 milyon kullanıcının yalnızca birkaç haftalık süreçte hesaplarını silmesi ise Facebook yönetimine önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Veri skandalı sonrası ABD Kongresi'nde iki gün boyunca senatörlerin ve vekillerin sorularını yanıtlayan CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük sosyal ağının veri toplama, koruma ve gizliliği konusundaki bilinmeyen birçok pratiğini ilk kez açıkladı.

ÜNLÜ KİŞİLER KAMPANYAYA KATILDI

Facebook veri gizliliği konusunda hem kullanıcıların hem de resmi mercilerin eleştirileri altındayken, kullanıcılara Facebook hesaplarını silmelerini söyleyen #DeleteFacebook isimli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya bugüne kadar aralarında bir Facebook şirketi olan 'ın eş kurucusu Brian Acton ile Apple'ın eş kurucusu gibi ünlüler de katıldı.

Mark Zuckerberg daha önce sosyal ağın DeleteFacebook kampanyası sonucu önemli ölçüde bir kullanıcı düşüşü yaşamadığını açıklamıştı. Ancak Creative Strategeis tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması, bunun aksini gösterdi.

KAÇ MİLYON KİŞİ HESABINI SİLDİ?

Anket çalışmasına göre, Amerikalı Facebook kullanıcılarının yüzde 9'u sosyal ağ hesaplarını silmiş durumda.

Facebook'un ABD'de 214 milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor ve bunların yüzde 9'u 19,2 milyon kullanıcıya denk geliyor. 20 milyon kullanıcının yalnızca birkaç haftalık süreçte hesaplarını silmesi ise Facebook yönetimine önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Facebook'un kullanıcı tabanı ve aktif kullanıcı sayısının aldığı son durumu en doğru şekilde görmek için şirketin çeyrek sonuçlarını açıklamasını beklemek gerekecek.

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