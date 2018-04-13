Arkeologlar ilginç bir keşif daha yaptı

Anthropological Sciences'ta yayınlanan yeni bir makaleye göre arkeologlar, İtalya'nın Veneto bölgesinde bulunan Longobard mezarlığında ilginç bir keşif yaptı. Yaklaşık 1400 yıl önce ölen bir kişinin kemiklerini inceleyen uzmanlar, bu kişinin sağ kolunda dirsekten itibaren üzerinde bıçak bulunan protezle karşılaştı.

ANTİBİYOTİK OLMAYAN DÖNEM

Görünüşe göre bu Longobard erkeğinin sağ koluna antibiyotik öncesi dönemde ampütasyon uygulanmış ve hayatta kalmış. Muhtemelen kendini korumak için de bıçaklı protez kullanmış.

İlk olarka 1970'lerde keşfedilen Povegliano Veronese nekropolü, 6. ve 8. yüzyıllar arasında bölgede yer alan Longobard'lar tarafından mezar alanı olarak kullanıldı. Savaşçı bir toplum olan Longobard'lar günümüzde Almanya'nın olduğu bölgeden göç ettikten sonra MS 568 yılında Kuzey İtalya'ya yerleşti.

BAŞKA DEĞİŞİKLİKLER DE OLMUŞ

Aslında tek elli Longobard erkeğinin kemikleri üstünde daha önce çalışma yapılmıştı, ancak Ileana Micarelli'nin başını çektiği ekip, hem kemiklerin hem de kemiklerin yanında bulunan eşyaların üstünde bugüne kadarki en kapsamlı analizi gerçekleştirdi. Adamın 40-50 yaşları arasında öldüğü tahmin ediliyor. Sağ kolunun ise bir savaşta aldığı yaradan dolayı mı yoksa adli bir cezadan dolayı mı kesildiği tam olarak bilinmiyor. Bu senaryolardan hangisi doğru olursa olsun, kesimin bilerek ve dikkatli bir şekilde yapıldığı belli oluyor.

Bununla birlikte adamın kemiklerinde sağ dişler üstünde düzgün olmayan bir aşınma olduğu, sağ omuzunun da alışılmadık bir yönelim gösterdiği de bulundu. Bu fiziksel değişiklikler protezden, protez kayışlarını dişleriyle çekmekten dolayı kaynaklanmış görünüyor.