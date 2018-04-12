Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinin başında gelen Gmail, yıllardır kendisiyle özdeşleşen arayüzünü değiştiriyor.

Engadget'ın haberine göre, Google söz konusu değişikliği servisi kurumsal olarak kullanan G Suite yöneticilerine duyurdu. Google'ın değişiklikleri ücretli kullanıcılara önceden bildirmesi, söz konusu değişikliklerin çok büyük olacağının bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Tasarım değişikliğinin yanı sıra Gmail'e gelecek yenilikler arasında Google Akıllı Yanıtlar (Smart Replies), e-postaları sessize alma, çevrimdışı e-posta desteği gibi özellikler yer alıyor.

Google son dönemde popüler web uygulamalarının tasarımlarını yenilemekle meşguldü. Şirket geçtiğimiz ekim ayında Google Takvim uygulamasının arayüzünü yenilemişti.

Yeni Gmail tasarımının önümüzdeki haftalarda önce beta olarak küçük bir kullanıcı grubuna ve sonraki birkaç ay içerisinde ise tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Google'ın Takvim uygulamasında yaptığı değişikliklere bakarak, Gmail'in daha düz, temiz ve kart odaklı bir tasarıma sahip olacağı tahmin edilebilir .(Habertürk)