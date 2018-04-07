Google, YouTube TV'yi Firefox'u da destekleyecek şekilde genişletti.

Google'ın YouTube TV'sinin en büyük eleştirilerinden birisi yalnızca Chrome'da çalışıyor oluşuydu. Ancak bu durum değişti. Firefox'un da eklenmesiyle birlikte YouTube TV'nin kullanıcı sayısı da artmış olacak.

Diğer taraftan platformun Safari, Edge veya diğer tarayıcılarda ne zaman tanıtılacağıysa bilinmiyor.

YouTube TV, aylık 40 ABD dolar. Ayrıca Youtube TV tarayıcı desteği olarak Chrome ve Firefox'a ek olarak iOS, Android, Apple TV ve Roku uygulamaları da mevcut.