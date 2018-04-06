Twitter trollerine karşı devriye gezecek ekip kuruldu

Uluslararası Af Örgütü, Twitter'ın en büyük sorularından birisi olan sözlü tacizi azaltmak için yeni bir inisiyatif başlattı.

İnsan hakları örgüttü tarafından duyurulan Trol Devriyesi projesi, sosyal ağda kadın gazetecilere, aktivistlere ve politikacılara yönelik yazılan taciz içerikli tweet'leri bulacak ve analiz edecek gönüllülere ihtiyaç duyuyor.

Trol Devriyesi'nin kısa vadeli hedefi taciz içerikli ve rencide içerikli tweet'lerin ortak özelliklerini saptayarak bir raporda yayınlamak. Örgüt uzun vadede ise devriyenin elde ettiği bulguları, bu tarz tweet'leri herhangi bir insan gözetimine gerek kalmadan otomatik olarak saptanmasını sağlayacak bir algoritma geliştirmesi için Twitter'la paylaşmak ve bu konuda sosyal ağ ile iş birliğine gitmek.

TWITTER ÜZERİNDE BASKI KURACAK

Uluslararası Af Örgütü, iki hafta önce başlattıkları #ToxicTwitter kampanyasıyla, sosyal ağı platformdaki taciz vakalarına karşı gerekli hamleleri yapmadığı gerekçesiyle baskı altına almaya çalışıyor. Örgütün teknoloji ve cinsiyet araştırmacılarından Azmina Dhordia, "Twitter'a bunun ne kadar büyük bir problem olduğuna ve farklı kimlikten kadınalrı nasıl etkilediğine dair sunabileceğimiz ne kadar çok delil olursa, bu soruna karşı hemen harekete geçmeleri gerektiğine dair şirket üzerinde daha fazla baskı kurabiliriz." diyor.

İki hafta önce başlayan #ToxicTwitter kampanyası, Twitter'ı platformdaki kadınlara karşı taciz ve nefret içerikli paylaşımlara karşı şirketin gerekli hamleleri yapmadığına dikkat çekiyor. 77 sayfalık bir araştırmaya dayanan kampanya, sosyal ağdaki kadınların maruz kaldığı çevrimiçi tacizlerin incelendiği 16 aylık bir araştırmanın vahim bulgularını gözler önüne sermişti.

Habertürk'e göre Twitter geçtiğimiz ay platformdaki taciz ve saldırgan içerikli paylaşımlara karşı yeni kurallar geliştirdiğini duyurmuştu. Dhordia ise Twitter'daki sorunun kural eksikliğinden değil, sosyal ağın kurallarını ideal şekilde uygulamamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.