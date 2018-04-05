Google saldırıdan sonraki kararını açıkladı

San Bruno polisinin açıklamasına göre, Youtube'un ana merkez kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda şüpheli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. ABD basınındaki haberlerde, 39 yaşındaki şüpheli Nasim Najafi Aghdam'ın, geçen sene YouTube'un kendisine ayrımcılık uygulayarak videolarını filtrelediğini öne sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Silahlı saldırganın kimliğinin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi.

GÜVENLİK ARTACAK!

Milliyet'in haberine göre yaşananların ardından Google, dünya çapındaki ofislerinde güvenliği daha da artıracağını açıkladı. YouTube, "onları yalnızca yakın vadede değil uzun vadede daha güvenli hale getirmeyi" amaçlıyor. Bu hareket, Silikon Vadisi'nde giderek artan partizan davranışların etkilerinin şiddetli çevrimdışı eylemlere dönüşebileceği endişesini arttırıyor.

YouTube'un bildirisi, Google'ın Twitter hesabından paylaşıldı. Google'ın YouTube'un dışındaki ofislerinde de daha güçlü güvenlik önlemleri uygulayıp uygulamayamayacağı belli değil. Google, bu konu hakkında yorum yapmadı.

AYRIMCILIK UYGULAYARAK VİDEOLARINI FİLTRELEDİLER

San Bruno Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın önce rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin belirlendiği bildirildi. Mountain View Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıdan önceki gece YouTube ana merkezine 30 mil (48 kilometre) uzaklıkta bir otoparkta Aghdam'ın aracının tespit edildiği aktarıldı.

Kayıp listesinde olduğu için polis memurlarının araca giderek Aghdam'la konuştuğu ifade edilen açıklamada, konuşma süresince Nasim Najafi Aghdam'ın "sakin" olduğu ve memurların sorularına karşı yardımcı bir tavır takındığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, polis memurlarıyla 20 dakika süren konuşması esnasında Aghdam'ın YouTube'dan bahsetmediği, kendisine veya başka insanlara karşı zarar verme düşüncesi içinde olmadığının da anlaşıldığı aktarıldı.

POLİSE AÇIK BİR UYARI YAPILDI MI?

Ayrıca açıklamada, babası ve erkek kardeşinin Aghdam'ın şiddete başvurabileceğine dair polise açık bir uyarıda bulunmadığı öne sürüldü. Aghdam'ın saldırıdan önceki gece polis memurlarıyla konuşmasının ardından polisin babasını telefonla aradığı bilgisi verilen açıklamada, babanın "endişeli davranmadığı" ifade edildi. Telefon konuşmasından 1 saat sonra babanın tekrar polisi aradığına yer verilen açıklamada, bu kez babanın, son zamanlarda YouTube'dan kaldırılan videoları hakkında kızının üzgün olduğu bilgisini polisle paylaştığı duyuruldu.

Basında yer alan haberlerde, Aghdam'ın Ocak 2017'de YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendisine ait Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtilmişti. Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberlerde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'ta eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.