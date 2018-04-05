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gizlice bilgi mi topluyor?

GOOGLE CHROME GİZLİCE BİLGİ Mİ TOPLUYOR?
5 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 11:13:08

skandalının patlamasından sonra gözler 'a çevrilmişti. Hatta bir web geliştiricisi olan Dylan Curran'ın Google hakkındaki mesajları ortalığı karıştırmıştı. Şimdi ise başka bir gelişme ortaya çıktı.

ABD merkezli Motherboard sitesinin haberine göre Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, sının, 'belgeler' klasöründeki dosyalar da dahil olmak üzere bilgisayarındaki tüm dosyaları taradığını belirtti.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in aktardıklarına göre bu sorunun, anti virüs programı 'in birikimlerini kullanan Chrome Cleanup Tool aracından kaynaklandığı, Chrome'un, ESET çekirdeğini kullanarak tarayıcıya saldırabilecek olan zararlı yazılımları aramak için bilgisayarı taradığını, söz konusu zararlı yazılımlara rastlaması durumundaysa sorunlu dosya ile ilgili verileri Google'a gönderdiği kaydedildi.

Daha önce Amerikan şirketi Trustlook'un uzmanları, Telegram, , , Messenger, , Line, Weibo vb. uygulamalardan bilgi çalabilecek yeni bir virüsün keşfedildiğini rapor etmiş, com..boxa adlı virüsün Çin menşeili Cloud Module uygulamasında tespit edildiği ifade edilmişti.

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