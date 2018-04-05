Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında gizlilik yaklaşımlarını ve araçlarını topyekun ele alan Facebook, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerine erişimine sınırlayacak kapsamlı bir dizi yeniliğe gittiğini duyurdu.

ÖZEL İZİNLER ZORUNLU OLACAK

Facebook, artık uygulamalara kullanıcıların politik görüşleri ve dini inançları gibi özel bilgileri vermeyecek. Sosyal ağ öte yandan, kurumlar, organizasyonlar, yayınlar ve ünlü kişiler için açılan Facebook sayfalarına (Pages) erişen uygulamalar için geliştiricilerin özel izinler almalarını zorunlu tutacak.

Söz konusu gizlilik yenilikleri, Facebook'un teknolojiden sorumlu tepe yöneticisi Mike Schroepfer tarafından bir blog yazısıyla duyuruldu. Schroepfer, "Bu değişikliklerin insanların verilerini daha iyi korurken, aynı zamanda geliştiricilere hâlâ işe yarar deneyimler yaratma şansı tanıyacağına inanıyoruz dedi."

SKANDALIN BİLANÇOCU AĞIR OLDU

Facebook, daha önce 50 milyon kullanıcı verisinin sızdırıldığı belirtilen Cambridge Analytica skandalının bilançosunun sanılandan daha ağır olduğunu ve şirketin 87 milyon kullanıcıya ait verilerin skandala alet edildiğine inandığını duyurdu.

Facebook'un duyurduğu değişiklikler, geliştiricilerin şu alanlardaki erişimlerini kısıtlıyor:

Etkinlikler: Facebook artık uygulamaların etkinliklere katılanların listesine ve etkinlik sayfasında paylaşılanlara erişimini engelliyor.

Gruplar: Facebook gruplarına erişim sağlayan uygulamaların her biri bundan böyle Facebook tarafından ve grup yöneticilerince onaylanacak. Uygulamalar grupların üye listelerine, üyelerin bilgilerine ve paylaşımlarına erişemeyecek.

Sayfalar: Facebook, platformda oluşturulan sayfalara erişmek isteyen her uygulamayı bizzat onaylayacak.

Giriş: Facebook hesabıyla giriş yapılabilecek servisler ve uygulamalar artık sosyal ağ tarafından onaylanmak zorunda. Facebook ayrıca bu servislerin kullanıcıdan kişisel bilgiler talep etmesini yasaklıyor.

Söz konusu değişiklikler yeni uygulama ve servisleri etkilerken, halihazırda sosyal ağa entegre olmuş olanları kısıtlamadığı belirtiliyor. Öte yandan, eski uygulamaların geliştiricileri, Facebook'un artık vermeyi kabul etmediği kullanıcı verilerini silmek zorunda değiller. (Habertürk)