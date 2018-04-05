Facebook skandalında Türkiye'den kaç kullanıcı etkilendi?

Facebook'tan yapılan açıklamada, uygulamayı indiren kişi sayısının 223 olduğu, ancak bu kişilerin arkadaş listelerinde bulunan toplam 234 bin 584 kişinin etkilendiği duyuruldu.

Habertürk'ün haberine göre açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok kullanıcının etkilendiği ilk 10 ülke listesi içerisinde yer almadığı belirtildi. Facebook'un Türkiye'deki toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 44 milyon kişi civarında bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR DA KONTROL EDİLECEK

Facebook daha önce doğruluğundan şüphe edilen içerikleri kontrol etmeleri için iş ortaklarına gönderiyordu. Yeni yaklaşımda ise Facebook'un iş ortakları artık sürekli olarak haberlerin yanı sıra fotoğraf ve videoları da kontrol edecek.

Facebook'un güvenlikten sorumlu tepe yöneticisi Alex Stamos, sosyal ağın ayrıca her gün milyonlarca sahte profilin oluşturulmasını engellemeye başladığını duyurdu.

SAHTE HESAPLAR VE HABERLER ORTADAN KALDIRILDI

Sahte hesapların sahte haberleri yaymak için kullanıldığına dikkat çeken Stamos, makine öğrenimi teknolojisinden faydalanarak insanların fikirlerini değiştirmeye çalışan sahte haberleri ve hesapları saptayarak ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Facebook'un tepe yöneticilerinden Samidh Chakrabarti ise Facebook güvenlik ekibinin İngilizce dışında yazılan Facebook sayfalarını incelediklerini ve yalan haberlere müdahale edildiğini duyurdu.