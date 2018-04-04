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'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış

YOUTUBE'A KENDİSİNE AYRIMCILIK UYGULANDIĞI SAVIYLA SALDIRMIŞ
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 13:51:02

Sosyal paylaşım sitesi 'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezine silahlı gerçekleştirdikten sonra eden saldırgan, saldırı öncesinde kişisel internet sitesinde paylaştığı Youtube'un kendisine ayrımcılık uyguladığını iddia etmiş.

San Bruno Departmanı saldırganın kimliğini Nasim Najafi Aghdam olarak açıkladı. San Diego'da yaşayan Aghdam, biri halen kritik durumda olan üç kişiyi silahla yaraladıktan sonra etmişti.

YOUTUBE'U VİDEOLARINI FİLTRELEMEKLE SUÇLAMIŞ

Aghdam, kişisel internet sitesinde sosyal paylaşım platformu 'u larını leyerek görülme sayısını artırmasını engellediğini iddia etmiş ve tanınmış Youtuber Casey Neistat'ın Youtube'un konu ile ilgili bir videosunu paylaşmıştı.

Yayınladığı videolardan birinde, Youtube tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını ve filtrelendiğini belirten Aghdam, eski videolarının izlenme sayısının oldukça yüksek olduğunu ancak filtrelenme sonrasında hiç görüntülenemediğinden yakındı.

BABASI NE DEDİ?

Aghdam'ın ailesiyle görüşen Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Aghdam'ın babası, kızının Youtube'a videoları filtrelendiği için bir süredir kızgın olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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