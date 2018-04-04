Bilim insanları 'Samanyolu Galaksisi'nin komşusu olan Andromeda'ya doğru genişlediğini tespit etti.



İspanya'nın Tenerife kentindeki Astrofizik Araştırma Enstitütsü'nde yapılan araştırmaya göre, çapı 100 bin ışık yılı olan Samanyolu Galaksisi saniyede 500 metre genişliyor.

4 MİLYAR YIL SONRA BİRLEŞECEKLER



İki galaksinin bu nedenle birleşeceğini öngören bilim insanları bu durumun 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesini bekliyor.



Samanyolu gezegenimizin yıldızı Güneş dahil birkaç milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor.