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Galaksisi, saniyede 500 metre genişliyor

SAMANYOLU GALAKSİSİ, SANİYEDE 500 METRE GENİŞLİYOR
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 12:43:07

Gezegenimize de ev sahipliği yapan Güneş Sistemi'ni içinde bulunduran Galaksisi'nin genişlediği ve komşu galaksi Andromeda'ya doğru yayıldığı keşfedildi. Belirtilene göre galaksimiz saniyede 500 metre genişliyor.

Bilim insanları ' Galaksisi'nin komşusu olan Andromeda'ya doğru genişlediğini tespit etti.

İspanya'nın Tenerife kentindeki Astrofizik Araştırma Enstitütsü'nde yapılan araştırmaya göre, çapı 100 bin ışık yılı olan Samanyolu Galaksisi saniyede 500 metre genişliyor.

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4 MİLYAR YIL SONRA BİRLEŞECEKLER

İki galaksinin bu nedenle birleşeceğini öngören bilim insanları bu durumun 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesini bekliyor.

Samanyolu gezegenimizin yıldızı Güneş dahil birkaç milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor.

Samanyolu'nun geniş ölçekli yaş haritası çıkarıldı SAMANYOLU'NUN GENİŞ ÖLÇEKLİ YAŞ HARİTASI ÇIKARILDI

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