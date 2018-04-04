;

, paylaşanları gösterecek!

FACEBOOK, YALAN HABER PAYLAŞANLARI GÖSTERECEK!
4 Nisan 2018, Çarşamba Güncelleme : 12:37:26

lere savaş açan , mücadelesini başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Artık platformda bu haberleri paylaşan arkadaşlar da gösterilmeye başlayacak.

, Haber Akışı için yayınladığı yeni güncellemeyle kullanıcılara okudukları haberlerle ilgili ekstra bilgiler başladı. Güncelleme, kullanıcılara ler paylaşan arkadaşlarını da gösteriyor.

Sosyal ağın geçtiğimiz yıl test etmeye başladığı özellik, kullanıcılara okudukları haberler hakkında bilgilendirici ipuçları veriyor.

Stresi azaltmak için Facebook kullanmayın! STRESİ AZALTMAK İÇİN FACEBOOK KULLANMAYIN!

Haberlerin tepesindeki "i" ikonuna tıklayan kullanıcılar, habere dair Wikipedia makalelerini, ilgili haberleri ve söz konusu haberin daha önce nerelerde ve kimler tarafından paylaşıldığını belirten bir harita gösteriyor.

Habertürk'e göre söz konusu güncelleme ABD'deki Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Facebook, yeni özelliği dünyanın geri kalanında devreye sokup sokmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Facebook'u zora sokan yazışma FACEBOOK'U ZORA SOKAN YAZIŞMA
Facebook'da yeni bir skandal daha yaşandı FACEBOOK'DA YENİ BİR SKANDAL DAHA YAŞANDI

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN