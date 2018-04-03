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Maps'te 'Ali Nerede' çılgınlığı

GOOGLE MAPS'TE 'ALİ NEREDE' ÇILGINLIĞI
3 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 15:21:01

, 'a özel bir etkinlikle karşımıza çıktı. Google ise bu sene Android, iOS ve PC'deki 'e Waldo'yu (Türkçe Google Haritalar'daki adı, Ali) ekledi

Bu hafta boyunca Maps'te yaşayacak olan Waldo'nun simgesine dokunarak veya tıklayarak yeni oyunu etkinleştirebileceksiniz. , bunu yaptığınızda sizi Waldo ve arkadaşları Wenda, Woof, Wizard Whitebeard ve Odlaw'u (Türkçesiyle Ayşe, Ahmet, Ak Sakallı Büyücü ve Çomar) bulabileceğiniz yerlere götürecek.

WALDO DA KİM?

Waldo, daha çok Wally olarak tanınıyor. "Wally Nerede?" Martin Handford'in çocuklar için yazdığı ve ilk kez 1980'lerin sonlarında yayınlanan bir kitap. Türkçeye "Ali Nerede?" adıyla çevrilen kitapların Amerika'daki adı, "Where's Waldo?".

Google gerçekten her şeyi biliyor GOOGLE GERÇEKTEN HER ŞEYİ BİLİYOR

Hürriyet'e göre Waldo ve arkadaşlarını aramaya koyulduğunuzda rozetlerle ödüllendiriliyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için telefonda Google Maps uygulamasını güncellemeniz gerekebilir. Bilgisayarda ise web tarayıcısında Google Maps'i açmanız yeterli.

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