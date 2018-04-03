Bu hafta boyunca Google Maps'te yaşayacak olan Waldo'nun simgesine dokunarak veya tıklayarak yeni oyunu etkinleştirebileceksiniz. Google Maps, bunu yaptığınızda sizi Waldo ve arkadaşları Wenda, Woof, Wizard Whitebeard ve Odlaw'u (Türkçesiyle Ayşe, Ahmet, Ak Sakallı Büyücü ve Çomar) bulabileceğiniz yerlere götürecek.

WALDO DA KİM?

Waldo, daha çok Wally olarak tanınıyor. "Wally Nerede?" Martin Handford'in çocuklar için yazdığı ve ilk kez 1980'lerin sonlarında yayınlanan bir kitap. Türkçeye "Ali Nerede?" adıyla çevrilen kitapların Amerika'daki adı, "Where's Waldo?".

Hürriyet'e göre Waldo ve arkadaşlarını aramaya koyulduğunuzda rozetlerle ödüllendiriliyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için telefonda Google Maps uygulamasını güncellemeniz gerekebilir. Bilgisayarda ise web tarayıcısında Google Maps'i açmanız yeterli.