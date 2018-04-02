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ya vergi getireceğini açıkladı

GÜNEY KORE KRİPTO PARAYA VERGİ GETİRECEĞİNİ AÇIKLADI
2 Nisan 2018, Pazartesi Güncelleme : 13:23:05

Strateji ve Finans Bakanlığı Haziran ayına kadar birimlerine yönelik bir vergilendirme sisteminin açıklanacağını duyurdu.

Bu seneki G20 Zirvesi'nde gündemde yer edinen ve 'nın birimlerine Temmuz ayına kadar bir düzenleme getirme açıklamasının ardından, merkezli Financial News'da yer alan habere göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı, kripto para birimi yatırımcılarına değer katma vergisi ve diğer gelir vergilerinin ekleneceği bir vergilendirme sistemi açıklayacak.

Haziran ayında açıklanması beklenen vergilendirme sistemiyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu sistemle ilgili belirli bir zaman çizelgemiz yok fakat yılın ilk yarısında birimi vergilendirme sistemini açıklamayı düşünüyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara da vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtilirken, "Kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi için gelir vergisi yasasının değiştirilerek vergilendirilebilir objeler kategorisine konulması gerekir" uyarısı da yapıldı.

Vergilendirme sistemi kapsamında Güney Kore Vergilendirme Bakanlığı, ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmelerini incelemek için söz konusu ülkelere yetkililer göndermeye başladı.

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