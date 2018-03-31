Video ve fotoğraf paylaşım ağı Instagram'daki bir görüntü tüm dünyaya büyük ilgi gördü. Corgis isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüyü izleyenler bir göz yanılması nedeniyle köpeğin uçaktan atıldığını düşündü. Görüntüde Karma adlı köpeğin sahibi tarafından atıldığı görülüyor. Köpek kısa bir süre havada süzüldükten sonra yere düşüyor.

Ancak görüntülerin zeminindeki karlar güneş ışığının da yansıması nedeniyle ilk etapta herkese bulut izlenimi verdi. Kameranın köpeğin sahibine yönelik açısı da sanki uçaktalarmış gibi düşündürdü. Karma'nın sadece bel hizasından karların üzerine düştüğünü ve ardından da sahibine koşarak daha fazla oyun için hareketler yaptığını görenler rahat nefes aldı. Instagram'da 16 milyon kezden fazla izlenen görüntüler Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda da kısa süre içerisinde fenomen oldu. Görüntüye ayrıca "Paraşütle atlayacaklarken köpeğin paraşütünü unuttular sandım, aklım çıktı" ve "Köpeği gökyüzünden attılar diye düşündüm" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

İşte video;