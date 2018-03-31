Kripto paraları yasakladı

Dolandırıcılar, sahte kripto para arzlarıyla milyonlarca dolar yatırım topladıktan sonra kayıplara karışıyor. Mailchimp'in hamlesi bunları engellemek için atılmış bir adımken, blok zincirinin de yasağa dahil edilmesi birçok kullanıcı tarafından öfkeyle karşılandı.

ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Habertürk'ün haberine göre Mailchimp, uygulamaya koyduğu yeni kuralla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle söyledi: "Kripto paralara dair tanıtım kampanyaları günümüzde çoğunlukla dolandırıcılıkla ilişkilendiriliyor. Politikamızda yaptığımız güncellemenin, kripto paralar ve blok zincirine dair tartışmaları engellemediğini hatırlatmak isteriz."