Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" için iki uydu daha uzaya gönderildi.

Navigasyon sistemi kapsamında gönderilen uyduların 30'uncu ve 31'inci uydular olduğu belirtildi. Bu uyduların önceden belirlenmiş yörüngelerine kısa süre içinde yerleştiği açıklandı.

Fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan "Uzun Yürüyüş" adlı taşıyıcı roket serisine ait Uzun Yürüyüş (Long March) 3B roketinin kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA