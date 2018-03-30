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a iki navigasyon su gönderdi

ÇİN UZAYA İKİ NAVİGASYON UYDUSU GÖNDERDİ
30 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 11:02:51

'in tek taşıyıcı roketle a iki navigasyon su gönderdiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Fırlatma Merkezi'nden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" i iki uydu daha uzaya gönderildi.

Navigasyon sistemi kapsamında gönderilen uyduların 30'uncu ve 31'inci uydular olduğu belirtildi. Bu uyduların önceden belirlenmiş yörüngelerine kısa süre içinde yerleştiği açıklandı.

Fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan "Uzun Yürüyüş" adlı taşıyıcı roket serisine ait Uzun Yürüyüş (Long March) 3B roketinin kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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