Facebook kullanıcılarının arşivini indirme imkanı var. Bu arşiv içinde durum güncellemeleri, arama sorguları, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere sosyal ağa yüklenen her bir içerik yer alıyor. 50 milyon Facebook kullanıcı bilgisinin paylaşılması olayından sonra, arşiv indirme özelliğine olan ilgi de arttı. Ancak bu arşiv konusunda da bir başka olay patlak verdi.

YAYINLANMAMIŞ SİLİNMİŞ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI

CNET'in aktardıklarına göre bu hafta başlarında New York Magazine çalışanlarından birinin kız kardeşi Facebook arşivini indirdi ve arşiv içinde birkaç sene önce flüt çalarken kaydettiği videolarla karşılaştı. Bir arkadaşının duvarında paylaşmak için çektiği ve denemeler yaptığı bu videoları ise hiç yayınlamamıştı. Yani Facebook bu yayınlanmamış ve silinmiş videoları aslında hiç silmemiş ve arşivde tutmuş.

Facebook'un kamera özelliği kullanıcıların videoları kaydetmelerine, önizlemelerine ve daha sonra bunları yayınlamasına veya yayınlamadan silmesine izin veriyor. Görünüşe göre silme işi olmamış. Brittany Stephanis isimli bir kullanıcı da Facebook arşivini indirdiği zaman 100'ün üzerinde videoyla karşılaştığını ve bunların sadece üçte birini ancak yayınladığını söyledi.

Facebook konuyla ilgili CNET'e açıklama yaptı. Facebook sözcüsü arşivlerde olan videoları araştırdıklarını söyledi.

ARAMA VE MESAJLAR KAYDEDİLDİĞİ İÇİN DAVALIK OLDU

Kısa süre önce bazı Facebook kullanıcıları da telefon görüşmeleri ve mesaj geçmişlerinin kaydedildiğini ve bu yüzden gizliğin ihlal edildiğini belirterek Facebook'a dava açtı. Sosyal ağ ise bazı Android kullanıcılarının arama ve mesaj geçmişini kaydettiğini kabul etti ve ancak bu konu da onları izinlerinin olduğunu ifade etti.