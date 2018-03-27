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'da müzik dinleyenlere kötü haber

YOUTUBE'DA MÜZİK DİNLEYENLERE KÖTÜ HABER
27 Mart 2018, Salı Güncelleme : 13:28:05

'da müzik dinleyenlerin sayısı devamlı artıyor ancak bugün bu kullanıcılara kötü bir haber verildi. Görünüşe göre ücretsiz müzik videolarında reklamlar biraz daha artacak.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu , yeni müzikler için para ödemenizi istiyor. Bunu direkt olarak yapmasa da, bundan sonra ücretsiz müzik videolarında daha fazla reklam çıkararak yapay bir sorun yaratıp, çözüm olarak YouTube müzik hizmeti aboneliği satmak istiyor.

Bloomberg'e göre YouTube'un küresel müzik yöneticisi Lyor Cohen, SXSW ile yaptığı röportajda müzik videolarında daha çok ve daha sık reklam çıkacağını söyledi. Söylentilere göre bu hizmetin adı Remix olabilir. Cohen tam olarak şunları söyledi: "İzleyiciler arasında canını sıkarak ve tahrik ederek abone yapabileceğimiz fazlaca insan var. Bunu yaptıktan sonra tüm gürültü sona erecek ve emin olun, insanların bu gürültü hakkında yazdıkları makaleler de yok olacak."

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Evet, yanlış okumadınız, YouTube bilerek ve isteyerek reklamlarla canınızı sıkacak ve sizi tahrik etmeye çalışacak, eğer vazgeçmezseniz reklamlardan gelir sağlanacak, vazgeçip abone olursanız zaten para ödüyor olacaksınız.

Hürriyet'e göre bu söyleşinin oluşturduğu tepki üzerineyse bir YouTube temsilcisi şu açıklamayı yaptı: "YouTube'daki en önemli önceliğimiz, harika bir kullanıcı deneyimi sunmak ve kullanıcıların aşırı reklam yükleriyle karşılaşmamasını sağlamaktır. YouTube genelinde reklam yüklerini özellikle artırmayı hedeflemiyoruz. YouTube'u şu an ücretli bir müzik hizmeti gibi kullanan ve ek özelliklerden faydalanabilecek bir alt kullanıcı grubu için ücretli hizmetimize daha fazla reklam veya promosyon isteği gösterebiliriz."

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deadspace deadspace

ayıp etmiş

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cevapla 27.03.2018 15:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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