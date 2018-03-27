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Twitter'da kripto para reklamları artık yasak

TWİTTER'DA KRİPTO PARA REKLAMLARI ARTIK YASAK
27 Mart 2018, Salı Güncelleme : 15:41:54

İnternetteki kripto para reklamları birer birer yasaklanıyor. Bu sefer resmen Twitter da kripto para reklamlarına yasak getirdi.

Facebook ve Google'ın ardından Twitter da kripto para reklamlarını yasakladı. Bugün başlayan yasak 30 gün içerisinde tamamen uygulamaya konulacak.

Twitter, kripto para reklam yasağının kripto para borsalarını ve cüzdanlarını da kapsayacağını açıkladı. Yalnızca belli borsalarda listelenen halka açık kripto para borsaları Twitter'a reklam verebilecek.

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Japonya'da ise yalnızca ulusal finansal düzenleyici kurumla birlikte çalışan kripto para borsaları Twitter'a reklam verebilecek.

Habertürk'e göre Google da geçtiğimiz ay benzer bir yasağı uygulamaya koyacağını duyurmuştu. Finansal servisler politikasını güncelleyen şirket, Twitter'dan farklı olarak kripto paralara dair yatırım tavsiyelerinin de reklamlarını yasaklamıştı.

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