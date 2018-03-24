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sonrası da eriyor

SKANDAL SONRASI FACEBOOK BORSADA ERİYOR
24 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 22:53:29

Kullanıcılarının kişisel bilgililerini bir analiz şirketiyle paylaşma ının ardından leri haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle kapattı. Ve şirketin düşüşü sürüyor.

Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analyticaya satan Facebook, ın etkilerini senetlerindeki düşüşte de yaşadı.

HİSSELERDE 2012'DEN BERİ İLK DEFA BU KADAR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.

Facebook CESsu Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

Facebook telefon kayıtlarını da topluyormuş FACEBOOK TELEFON KAYITLARINI DA TOPLUYORMUŞ
WhatsApp kurucusundan Facebook silme harekatı WHATSAPP KURUCUSUNDAN FACEBOOK SİLME HAREKATI

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