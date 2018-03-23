Bir Facebook kullanıcısı ve yatırımcısının 20 Mart tarihinde ayrı ayrı açtıkları davalar, sosyal ağın Cambridge Analytica skandalıyla ilgili karşılaşacağı birçok başka davanın öncüsü olabilir. Davalar ABD'nin San Francisco ve San Jose kentlerinde açıldı.

Davacılardan ilki Lauren Price isimli bir Facebook kullanıcısı. 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde kendisine politik reklamlar gösterildiğini belirten Price, verileri çalınan 50 milyon kullanıcıdan birisi olduğuna inanıyor.

Price, ABD'deki tüm Facebook kullanıcılarının ve kişisel verileri Cambridge Analytica tarafından kullanılan herkesin dava açmasını tavsiye ediyor.

İkinci davacı Fan Yuan ise 3 Şubat 2017 tarihinde 'şişirilmiş fiyattan' Facebook hisseleri aldığını, sosyal ağın skandalı bildiği halde sessiz kalarak suç işlediğini iddia ediyor. Skandalın hafta başında ortaya çıkmasıyla Facebook hisseleri büyük değer kaybı yaşadı ve yatırımcılar zarara uğradılar.